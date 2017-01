Site-ul britanic The Telegraph a întocmit o listă cu destinaţii inedite, care ar trebui să le trezească englezilor interesul pentru călătorii. Printre locaţii se află şi un oraş românesc, dar nu unul „tradiţional turistic“: Craiova. New Orleans, Louisiana, Statele Unite se află pe primul loc, fiind cunoscut ca unul din cele mai pline de personalitate oraşe americane. Aici s-a născut jazzul şi tot aici magia Voodoo este încă prezentă pe străzi. Acest oraş este un mix unic de cultură americană, franceză şi africană. Pe listă se mai află orașul Pula, Croaţia. O destinaţie mai puţin cunoscută, acest oraș este „un loc unde poţi să te înconjori de istorie, atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii“. O adevărată Barcelona în miniatură, localitatea Girona din Spania este destinaţia perfectă pentru pasionaţii de cultură spaniolă, care vor o vacanţă liniştită, departe de turişti. Cunoscut ca „Veneţia Americii“, Fort Lauderdale din Florida, Statele Unite, este o staţiune cosmopolită şi şic, plină de Spa-uri de lux şi locaţii perfecte pentru shopping. Oraşul universitar Craiova intră şi el în această listă întocmită de ziarul The Telegraph. Fondat pe rămăşiţele oraşului dac Pelendava, Craiova se mândreşte cu o tradiţie academică puternică dar şi cu figuri istorice importante care s-au născut în oraş. Site-ul îl menţionează şi pe Constantin Brâncuşi, care a studiat la Şcoala de Arte şi Meserii în Craiova. Lista mai cuprinde următoarele destinații: Santiago, Chile, Granada, Spania, Dubrovnik, Croaţia, Phu Quoc, Vietnam, San Francisco, California, SUA, Stockholm, Suedia, Oakland, California, SUA, Turin, Italia.