Nae Caranfil, regizorul filmelor „Filantropica”, „Restul e tăcere” sau „Asfalt Tango”, revine pe marile ecrane cu „6,9 pe scara Richter”, o comedie cu accente de musical și primul film la care Nae Caranfil semnează atât scenariul și regia cât și muzica și versurile. Filmul îi are în rolurile principale pe Laurențiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban și Simona Arsu, iar alături de ei vor juca: Miruna Biléi, Adrian Văncică, Tache Florescu, Alexandru Papadopol, Ovidiu Niculescu, Lucian Ifrim sau Gelu Colceag. La Ploiești, 6,9 pe scara Richter poate fi văzut la Cinema City Shopping City (DN1B, KM. 6) și la Club Cinema Twins (Bd. Republicii, 17-25).

Nae Caranfil: „Ar fi putut fi o dramă cumplită despre depresii clinice, cutremure și bătrânețe. În schimb, a ieșit o comedie despre toate acestea care până la urmă se transformă într-un musical… Am pornit de la ideea unei relații tată/fiu în care tatăl este tânăr iar fiul bătrân. Asta însemnând că tatăl are comportamentul unui tânăr, adolescent chiar, în timp ce fiul se confruntă anevoie cu criza vârstei mijlocii.”

Fiul (Laurențiu Bănescu) este un tânăr actor de teatru care navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de „musical”, o nevastă geloasă până la depresie (Maria Obretin) și obsesia marelui cutremur devastator, anunțat ca iminent de toți „experții”. Însă „adevăratul” cutremur pentru el se dovedește a fi reapariția intempestivă a propriului său tată (Teodor Corban), după decenii de absență. Manipulator și amoral, tatăl se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul și bulversându-i existența. Tony-actorul, soția sa instabilă psihic, tatăl hedonist și frumoasa (deși mult prea tânăra) iubită a acestuia (Simona Arsu), evoluează împreună într-un „cadril” tragi-comic, în așteptarea unui dezastru seismic și a unei premiere teatrale unde, cel puțin în intenții, „toată lumea râde, cântă și dansează”.

Nae Caranfil a scris și regizat șase lungmetraje: Closer to the Moon (primul său film în limba engleză, cu Vera Farmiga și Mark Strong), Restul e tăcere (2007), în competiție la Festivalul de Film de la Locarno; Filantropica (2002), cu peste 100.000 de spectatori în România; Asfalt Tango (1996), cu Charlotte Rampling; Dolce far niente (1998), în competiție la Festivalul de Film Karlovy Vary; E pericoloso sporgersi, care a avut premiera la Directors’ Fortnight la Cannes, 1993.