Fl. Tănăsescu

Și Dan Bittman, care fredonează “Ți-am dat un inel”, dacă fi fost, ieri, prezent la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, ar fi rămas mască văzând bijuteria furată de ploieşteanul George Ploscaru, cel care a dat lovitura vieții sale la un magazin din Paris. Ca să nu mai vorbim de cuconeturile cu pretenții din Franța, România sau oricare parte a lumii, câtă vreme, neoficial, inelul din fotografie valorează, pe piață, conform unor surse judiciare, 1,8 milioane de euro !

Păzit non-stop de mascați de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Terorism (BCCO) Ploiești, înarmați până-n dinți, inelul a fost prezentat, ieri, presei, sub privirile atente ale oamenilor legii…



“Inelul se află în maximă siguranță și este păzit tot timpul”, ne-au spus ofițerii criminaliști de la BCCO Ploiești, care au mai precizat că, “în continuare, sunt derulate cercetări, sub coordonarea procurorilor DIICOT, pentru stabilirea modului în care ploieşteanul a reușit performanța de a-i păcăli pe bijutierii francezi de la Paris”.

Neoficial, însă, am aflat că persoana care l-a turnat pe suspect ar fi fost chiar prietena acestuia, care le-ar fi spus polițiștilor prahoveni că bărbatul are de gând să vândă inelul unor cetățeni străini, lângă un hotel din București. Ce n-au văzut, așadar, mulți parizieni, ce n-a văzut Parisul, până la urmă, am văzut noi, ieri, la Ploiești. Inelul va “dispărea” din nou, însă, fiindcă proprietarii acestuia sunt așteptați să vină din Franța, pentru a-l recupera. Iar pentru a nu influența cercetările, ofițerii BCCO nu ne-au dezvăluit mai multe amănunte decât cele prezentate în ziarul nostru de ieri. Reamintim că ploieșteanul ar fi dat lovitura la sfârșitul anului trecut, împreună cu alți indivizi din Serbia, subtilizând dintr-un magazin din Paris mai multe bijuterii, în valoare totală de 5,2 milioane de euro ! Ploieșteanul, în vârstă de 44 de ani – care, se pare, are la activ și antecedente penale – a pretins că este evaluator de diamante și, profitând de neatenția angajaților magazinului, ar fi schimbat bijuteriile cu replici ale acestora. Acum, ploieşteanul a primit în dar, de la procurori, brățări (cătușe), iar judecătorii prahoveni l-au cadorisit duminică şi cu mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.