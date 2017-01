Noul Guvern, propus de PSD-ALDE, are în componență 24 de miniștri, dintre care doi dețin și funcția de vicepremier, și doi miniștri delegați. În Guvernul propus de majoritatea parlamentară, opt funcții de ministru sunt deținute de femei.

Miniştrii propuşi de PSD:

* Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și al Fondurilor Europene – Sevil Shhaideh, viceprim-ministru

* Ministrul Economiei – Alexandru Petrescu

* Ministrul pentru Românii de Pretutindeni – Andreea Păstârnac

* Ministrul delegat pentru Fonduri Europene – Mihaela Virginia Toader

* Ministrul delegat pentru Afaceri Europene – Ana Birchall

* Ministrul Afacerilor Interne – Carmen Daniela Dan

* Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Petre Daea

* Ministrul Apărării Naționale – Gabriel Leș

* Ministrul Culturii și Identității Naționale – Ionuț Vulpescu

* Ministrul Educației Naționale – Pavel Năstase

* Ministrul Cercetării și Inovării – Șerban Constantin Valeca

* Ministrul Finanțelor Publice – Viorel Ștefan

* Ministrul Justiției – Florin Iordache

* Ministrul Apelor și Pădurilor – Adriana Petcu

* Ministrul Muncii și Justiției Sociale – Lia Olguța Vasilescu

* Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Augustin Jianu

* Ministrul Sănătății – Florian Bodog

* Ministrul Tineretului și Sportului – Marius Alexandru Dunca

* Ministrul Transporturilor – Răzvan Alexandru Cuc

* Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social – Gabriel Petrea

* Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Florin Nicolae Jianu

* Ministrul Turismului – Mircea Titus Dobre

Miniştrii propuşi de ALDE:

* Ministrul Mediului – Daniel Constantin, viceprim-ministru

* Ministrul Afacerilor Externe – Teodor Meleșcanu

* Ministrul Energiei – Toma Petcu

* Ministrul pentru Relația cu Parlamentul – Grațiela Gavrilescu

De precizat că doi dintre miniştrii propuşi de către ALDE sunt parlamentari de Prahova, respectiv deputatul Graţiela Gavrilescu şi senatorul Teodor Meleşcanu.

În ceea ce priveşte propunerile făcute de către PSD, Liviu Dragnea a ţinut să precizeze: “Am luat în calcul o reprezentare bună a femeilor. Sunt oameni compatibili cu premierul, sunt mulţi tineri. Premierul a fost foarte interesat ca activitatea în Guvern să fie mai puţin politică şi mai mult aplecată spre aplicarea programului de guvernare”. La rândul său, premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat: “Eu îmi înţeleg foarte bine postura: suntem un guvern politic, dar politica se face în altă parte. Noi vom fi la Guvern pentru administrarea ţării. Avem un program de guvernare votat de foarte mulţi români care ne îndeamnă la responsabilitate, modestie şi respect faţă de aceştia. E ceea ce ne va călăuzi în actul de guvernare”. Întrebat despre propunerea de ministru la Interne, liderul PSD a declarat: “Am vrut să propun pe cineva în care am foarte mare încredere din punct de vedere al corectitudinii. E o femeie

cinstită, ca prefect de Teleorman a gestionat foarte bine chestiunile cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. La ministerul de Interne se poate conduce şi cu suflet şi cu demnitate. Am foarte mare încredere în fermitatea dumneaei şi în capacitatea de a aduce sănătate în acel minister. Îmi asum întreaga răspundere pentru echipa guvernamentală. Orice greşeală pe care o vor face miniştrii nu va fi lăsată să se perpetueze. Primul care va reacţiona va fi premierul. O să sprijin guvernul în totalitate şi dacă va avea o problemă va fi şi răspunderea mea”.

Lista noilor miniştri a fost transmisă ieri după amiază la Cotroceni.

Liderii PSD şi ALDE s-au întâlnit, ieri, în şedinţe separate de la ora 14:00 pentru a aproba lista cu miniştri. Liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, anunţa, încă de luni seară, că lista a fost finalizată, precizând că în Cabinetul Grindeanu vor fi patru noi ministere, iar opt portofolii vor fi deţinute de femei.

Astăzi vor începe audierile miniştrilor propuşi în comisii, urmând ca după-amiază să aibă loc dezbaterile şi votul în plen. Potrivit proiectului de program dezbătut ieri de Biroul Permanent al Senatului, astăzi, între 8.00 şi 14.00 va avea loc audierea membrilor Guvernului în comisiile permanente comune. Tot astăzi, începând cu ora 15.00, parlamentarii se vor întruni în şedinţă de plen reunit. Pe ordinea de zi a plenului reunit se află prezentarea programului de guvernare şi a listei de miniştri, dezbateri şi votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului de guvernare şi listei de miniştri.

Votul de învestitură va avea loc la ora 19:00, la Cotroceni, iar în jurul orei 20:00 va avea loc prima sedinţă a noului Guvern, a anunţat Liviu Dragnea.