Petre Apostol

Ieri dimineaţă, la Melbourne, în Australia, au început calificările în competiţia feminină a primului turneu de Mare Şlem al anului: Australian Open. Printre favoritele fazei preliminare a actualei ediţii a singurei întreceri de acest fel din emisfera sudică se regăseşte şi jucătoarea prahoveană Ana Bogdan, care este cap de serie numărul 11 pe tabloul calificărilor.

În vârstă de 23 de ani, sportiva din Sinaia se află la a doua participare la turneul de la Antipozi, fiind prezentă şi în 2015, tot în calificări, atunci pierzând în primul tur preliminar, cu Petra Martic, din Croaţia, scor 2-6, 3-6.

De data aceasta, fosta ocupantă a poziţiei secunde din clasamentul mondial la junioare a reuşit să treacă de primul tur al calificărilor, nu, însă, fără emoţii. Ana Bogdan, clasată pe locul 125 în ierarhia mondială WTA, a întâlnit-o, ieri dimineaţă, în runda inaugurală a fazei preliminare, pe olandeza Arantxa Rus, situată pe poziţia 177 WTA, clasament în care, în 2012, se afla pe locul 61 – cea mai bună clasare din carieră până acum.

La prima confruntare oficială directă, sportiva de 26 de ani din Olanda a avut un debut de meci mai bun, adjudecându-şi primul set, cu scorul de 6-3, cu trei breakuri, cu unul mai mult faţă de jucătoarea prahoveană, şi cu un procentaj de 56% de reuşită pe primul serviciu spre deosebire de numai 38% al reprezentantei tricolore.

Setul secund a fost dominat categoric de Ana Bogdan, care s-a impus cu scorul de 6-1, câştigând de două ori mai multe puncte decât sportiva olandeză. În plus, jucătoarea din Sinaia a avut procentaj de 100% la puncte câştigate pe primul serviciu, adjudecându-şi două breakuri, în vreme ce pe propriul serviciu nu a permis nicio şansă de victorie adversarei.

Actul decisiv a fost unul echilibrat până la scorul de 4-3 pentru Arantxa Rus, moment în care Ana Bogdan a reuşit să revină, încheind meciul cu trei gameuri consecutive, scor 6-4. În total, diferenţa în setul al treilea a fost de numai şase puncte în favoarea sportivei prahovene, care a câştigat de două ori pe serviciul olandezei, jucătoare care a punctat din singura oportunitate avută pe serviciul concurentei din Sinaia.

În turul secund al calificărilor, Ana Bogdan urma să o întâlnească, în această dimineaţă, pe reprezentanta ţării gazdă, Ellen Perez, în vârstă de 21 de ani, situată pe locul 634 în clasamentul mondial. Sportiva australiană a trecut, în primul tur, de slovena Tadeja Majeric, clasată mult mai bine, pe locul 207 WTA, cu scorul de 6-3, 1-6, 7-5.

Ana Bogdan are o singură prezenţă pe tabloul principal la un turneu de Mare Şlem, până acum, chiar la precedenta competiţie de acest fel, US Open, desfăşurată în toamna anului trecut, când sportiva din Sinaia a ajuns până în turul al doilea şi după care a atins şi performanţă care a propulsat-o şi pe cea mai înaltă poziţie din carieră în clasamentul WTA – locul 107.