Marian Dima

Aflată în cantonament la Seciu, divizionara C Petrolistul Boldeşti avea programat astăzi amicalul cu CS Păuleşti, meci care urma să se dispute în această dimineaţă, de la orele 11,00. Numai că, la solicitarea celor din Boldeşti, meciul a fost anulat, motivele fiind starea terenului (cel mai probabil urma să se joace la Scăieni, unde zăpada este „combinată” cu un strat de gheaţă), dar şi câteva indisponibilităţi apărute în efectivul celor de la Boldeşti – şi aşa destul de „subţire” numeric.

În plus, 5-6 jucători de la Boldeşti acuză entorse sau răceală, astfel că ar fi fost aproape imposibil de încropit un lot cu care să se joace acest meci.

Cealaltă echipă de Liga a III-a prahoveană, Astra 2, va disputa astăzi primul amical din 2017, la Buzău, contra liderului din Liga a IV-a din judeţul vecin, Metalul, joc programat pe terenul sintetic de la arena „Gloria”, de la ora 12,00.

Şi câteva echipe din Liga A Prahova îşi încep partidele de verificare în acest week-end, CS Blejoi urmând să întâlnească pe Tineretul Berceni, alte meciuri amicale programate fiind AFC Băneşti – Sportul Câmpina, AFC Brebu – CS Câmpina, Real Rio Cocoşeşti – CSO Plopeni, Muntenii Câmpina-

CS Cornu în timp ce unele echipe, precum CS Ceptura, Avântul Măneciu sau Tricolorul Breaza, de abia sunt la ora primului antrenament din noul an.