Adrian Ghenie va expune 12 picturi noi şi cinci colaje, la Pace Gallery din New York, din 19 ianuarie până în 18 februarie, potrivit site-ului pacegallery.com. Născut în Baia Mare, în 1977, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în 2001. După ce a încercat să trăiască din artă în Viena şi Sicilia, artistul s-a întors în Cluj-Napoca şi a înfiinţat galeria Plan B, alături de Mihai Popin, în 2005. Adrian Ghenie a stabilit un record, pe 10 februarie 2016, la o licitaţie organizată de casa Sotheby’s, la Londra, unde lucrarea sa, ”The Sunflowers in 1937”, a fost vândută cu 3.117.000 de lire sterline, echivalentul a peste patru milioane de euro. Prin vânzarea tabloului ”The Sunflowers in 1937”, Ghenie a depăşit recordul pe care îl stabilise în anul 2014 cu tabloul „The Fake Rothko”, care a fost vândut la o licitaţie a casei Sotheby’s pentru 1.426.500 de lire sterline, echivalentul a peste 1.770.000 de euro.