Petre Apostol

Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti găzduieşte, timp de trei zile, meciurile din cadrul grupei C a fazei I europene de calificare la Campionatul Mondial de volei feminin pentru junioare (jucătoare sub 20 de ani). Echipa naţională a României, pregătită de antrenorii Gheorghe Văraru și Alexandru Cozma, s-a aflat în cantonament la Ploieşti încă de la finalul anului trecut, pentru a pregăti meciurile din această săptămână, în cadrul grupei fiind repartizate şi formaţiile din Olanda, Estonia şi Franţa.

Naţionala tricoloră joacă, de fiecare dată, în ultimul meci al zilei, programat de la ora 19:00, turneul debutând deja de ieri seară, când România a întâlnit Estonia, urmând să evolueze, astăzi, împotriva Franței, iar mâine în compania Olandei.

În celelalte partide ale grupei, astăzi Olanda va juca în compania Estoniei, iar mâine Franţa va întâlni Estonia, meciurile urmând să înceapă de la ora 16:30.

De remarcat prezenţa în lotul României a fiicei fostului campion la baschet cu CSU Asesoft Ploieşti, Virgil Căruţaşu, echipă la care a jucat între 2005 şi 2010, fiind şi căpitan din 2006. În vârstă de numai 13 ani, dar având 1.81 m, Alexia Căruţaşu, care este componentă a câştigătoarei CEV Challenge Cup, CSM Bucureşti, evoluează pe postul de universal.

Conform clasamentului Federaţiei Internaţionale de Volei, la această categorie de vârstă, grupa de la Ploieşti se anunţă foarte echilibrată. Naţionala României ocupă locul 42 în ierarhie, cu două puncte, poziţie pe care se regăsesc şi reprezentativele din Olanda şi Estonia, în vreme ce Franţa, care are trei puncte, se află pe locul 35.

Arbitrii desemnaţi pentru a conduce meciurile din grupa C sunt Zdenek Grabovsky (Cehia), Ana Stipanicev Matecic (Croaţia), Cihat Firincioglu (Turcia), Siarhei Budzeika (Belarus).

În cadrul preliminariilor europene au mai fost alcătuite încă trei grupe. În Grupa A, care va începe de astăzi, la Riga (Letonia), au fost repartizate echipele Letonia, Croaţia, Germania, Danemarca. În Grupa B, care ar fi trebuit să înceapă de ieri, la Ankara (Turcia), au mai rămas doar două echipe, Turcia şi Bulgaria, după ce Austria şi Finlanda s-au retras din cadrul competiţiei. În grupa D, programată la Viana do Castelo (Portugalia), începând de astăzi, sunt incluse echipele Portugaliei, Poloniei şi Belgiei.

Turneul final al Campionatului Mondial este programat în perioada 7-16 iulie, urmând să fie găzduit de Mexic, la Boca del Rio şi la Córdoba, iar din preliminariile europene se vor califica doar două echipe, anume finalistele fazei a doua de calificare, care se va desfăşura între 18 şi 21 mai.

La cea de-a doua fază preliminară se vor califica echipele câştigătoare din fiecare grupă a fazei întâi şi cele mai bune trei formaţii ocupante ale poziţiilor secunde.

Lotul României la turneul de la Ploieşti este următorul:

Extreme:

Adelina Ungureanu – Agroland Timişoara

Rodica Buterez (căpitan) – Medicina Târgu Mureş

Sorina Miclăuş – Agroland/Transilvania Braşov

Andra Artin – Dinamo Bucureşti

Universali:

Alexia Căruţaşu – CSM Bucureşti

Eliza Varga – Medicina Târgu Mureş

Centri:

Diana Ariton – SCM Piteşti

Petruţa Orlandea – Agroland Timişoara

Daiana Roman – CSM Lugoj

Coordonatori:

Bianca Paşca – Agroland Timişoara

Natalia Preda – CSM Lugoj

Libero:

Roxana Ţucmeanu – Dinamo Bucureşti