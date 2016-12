Bogdan Chitic

Cele două junioare ploieştene convocate la loturile naţionale „A” şi „B” ale reprezentativei „sub 15 ani” a României, Ştefania Ionescu şi Andreea Dumitru, şi-au încheiat participarea la „Balkanic Next Star Cup”, întrecere ce s-a desfăşurat, în ultimele zile, la Bucureşti. Ambele jucătoare provenite de la CSS-CSM Ploieşti s-au evidenţiat în rândurile celor două garnituri tricolore, Şt. Ionescu – născută în 2001, fiind inclusă în lotul „A”, iar A. Dumitru – născută în 2002, în lotul „B”, aceasta din urmă evoluând sub îndrumarea antrenoarei de la echipa de club, Loredana Munteanu.

În trei meciuri disputate, Ştefania Ionescu a avut medii de 2.7 puncte şi 2 recuperări, în aproximativ 15 minute petrecute în teren, în vreme ce Andreea Dumitru a bifat toate cele patru partide, având cifre de 5.5 puncte şi 4 recuperări. Ambele selecţionate tricolorele au obţinut fiecare câte o victorie într-un turneu feminin dominat cu autoritate de reprezentativa Ungariei, interesant fiind că, în meciul direct, România B a avut câştig de cauză, scor 60-57.

Rezultatele înregistrate la „Balkanic Next Star Cup” – Bucureşti 2016:

17 decembrie: România B – Ungaria 61-83, Bulgaria – Turcia 33-53

18 decembrie: Turcia – România B 58-45, România A – Bulgaria 79-47

19 decembrie: România B – Bulgaria 58-61, România A – Ungaria 53-71

20 decembrie: Bulgaria – Ungaria 46-87, România A – Turcia 50-63

21 decembrie: România A – România B 57-60, Turcia – Ungaria 57-68

Clasament

1. Ungaria (4-0) – 8 puncte

2. Turcia (3-1) – 7 puncte

3. România A (1-3) – 5 puncte

4. România B (1-3) – 5 puncte

5. Bulgaria (1-3) – 5 puncte