Cristi Damian, Marian Dima

La finele turului SuperLigii B Prahova, fotoliul de lider a fost acontat de gruparea Real Rio Cocoşeşti. Trupa condusă de primarul comunei Păulesti – Sandu Tudor şi antrenată de Popa Dorel are prima sansă ca la varã să promoveze, în premieră, în esalonul de elită judeţean, unde comuna Păuleşti mai are o echipă – mult mai cunoscuta CS Păuleşti – campioana en-titre a fotbalului judeţean prahovean. De remarcat că, şi sezonul trecut, trupa din Cocoşeşti a fost la un pas de Liga A Prahova, dar a pierdut promovarea în finalul stagiunii precedente, însă, datele problemei par a fi total schimbate de această dată, pentru că avansul în clasament faţă de a doua clasată este de zece puncte, iar faţă de poziţia a treia – de 11 puncte!

Cu un astfel avans, Real Rio Cocoseşti şi-a propus ca din stagiunea viitoare să fie în prim-planul fotbalului judeţean, a doua echipa a comunei Păuleşti în Liga A, iar elevii lui Dorel Popa aşteaptă cu încredere partea secundă a stagiunii în curs. „Ne aşteapta un retur foarte greu, dar sunt încrezător ca ne putem îndeplini obiectivul propus, mai ales după experienţa anului trecut. Sunt conştient că adversarii noştri se vor motiva mai mult, întrucât vor evolua împotriva echipei de pe primul loc. În ultimii ani am reuşit să fim ca o familie la Cocoseşti, iar acest lucru va fi principalul nostru atuu”, ne-a declarat antrenorul Dorel Popa, care a programat primul antrenament pe 2017 la mijlocul lunii viitoare. Pentru retur, tehnicianul Popa speră să-şi completeze lotul cu trei jucători de valoare, cu experienţă în Liga A, şi să nu părăsească primul loc, din SuperLiga B Prahova, chiar dacă promoveaza primele doua echipe clasate din acest eşalon.

Real Rio Cocoşeşti



Foto, de la stânga la dreapta:

Cojanu Irinel, Sandu Andrei, Toma Dragoş, Dobre Valentin, Nicolescu Viorel, Neagu Andrei, Bădic Ionuţ, Moise Bogdan, Stoica Adrian, Bica Adrian, Ene Mihai.

Lotul echipei este completat cu jucătorii: Grigore Ionuţ, Simion Adrian, Niculescu Florin, Catrinoiu Florin, Dumitru Alexandru, Lupu Adrian, Vasile Iulian, Dogaru Vladuţ, George Mihai

Antrenor: Popa Dorel

Alţi membrii ai stafului tehnic: Constantin Gheorghe, Costache Ionuţ

Preşedintele clubului: Sterie Alexandru

Clasament Superliga Prahova

1. Real Rio Cocoşeşti 17 15 0 2 48-18 45

2. Unirea Teleajen Ploiesti 17 11 2 4 63-20 35

3. Viitorul Ariceşti Raht. 17 11 1 5 40-21 34

4. Rapid Mizil 17 10 3 4 40-30 33

5. Petrolul 95 Ploieşti 17 9 4 4 55-33 31

6. Măgura Trestioara 17 9 4 4 49-27 31

7. Intersport Filipeşti de T. 17 9 3 5 34-24 30

8. Tineretul Berceni 17 8 5 4 42-33 29

9. Brădetul Ştefeşti 17 9 0 8 48-29 27

10. Rapid Ibrianu 17 7 1 9 40-38 22

11. CS Brazi 17 6 4 7 27-31 22

12. Avântul Tomşani 17 7 0 10 37-53 21

13. Ştiinţa Albeşti 17 6 3 8 26-45 21

14. Voinţa Ciorani* 17 5 1 11 29-61 16

15. Prahova Târgşorul Vechi 17 4 2 11 27-43 14

16. Carpaţi MEFIN Sinaia* 17 4 1 12 21-48 13

17. Sportul Valea Călug. 17 2 3 12 22-54 9

18. CS Scorţeni Mislea 17 2 1 14 17-57 7