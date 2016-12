În luna octombrie a acestui an, 43.622 de turiști s-au cazat în Prahova, dintre aceștia 35.500 fiind români (81,4%) şi 8.122 – străini (18,6%), potrivit unui comunicat al Direcției Județene de Statistică Prahova. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 92.907 în aceeaşi lună, în creştere cu 3,3% față de octombrie 2015. Structurile de primire turistică deschise în județul Prahova au pus la dispoziția turiştilor o capacitate de cazare de 11.859 locuri‐pat, număr cu 1,4% mai mic comparativ cu acela din luna octombrie 2015. În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în luna octombrie a acestui an (292 unități), pensiunile turistice urbane au deținut cea mai mare pondere, respectiv 35,5%, urmate de hoteluri (29,4%), vile turistice (12,8%), pensiuni agroturistice (10,3%), în timp ce o pondere de 12 % au avut celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, cabane turistice etc.)