Proiectul social al părintelui Nicolae Tănase, Asociaţia „Pro-Vita”, din Valea Plopului, a găsit sprijin şi în afara judeţului, la Braşov, unde s-a organizat un eveniment fotbalistic caritabil – „Meciul stelelor de Crăciun”, cu scopul de a ajuta copiii aflaţi în dificultate.

Sala Sporturilor din Brașov a fost gazda celei de-a doua ediții a evenimentului amintit. Partida amicală de fotbal dintre echipa de futsal Colțea 1920 Celta Brașov și o formație alcătuită din vedete ale sportului brașovean a avut un caracter caritabil, iar jucăriile și alimentele strânse cu această ocazie au fost donate Asociației Pro Vita, care are în grijă peste 350 de copii, dar și bătrâni. Evenimentul a fost organizat de Clubul Colțea 1920 – Academia Celta Brașov, în parteneriat cu Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului Brașov și emisiunea iSport de la Brașov TV.



„Am rămas impresionat de ceea ce am auzit că se petrece acolo și cu prima ocazie am decis să le oferim și noi o bucurie, și chiar așa a fost, o reușită totală. Au ajuns la Brașov 10 copii insoțiți de părintele Bogdan Dumitru și de alți 2 îngrijitori, iar cu sprijinul Sânpetru Residence, i-am invitat pe cei mici la Coresi Shopping Resort, la masă, apoi au plecat la un magazin pentru a primi cadou haine și încălțăminte, fiind prezenți și la evenimentul fotbalistic, unde l-au întâlnit pe Moș Crăciun, care le-a oferit și el multe daruri” – declară iniţiatorul proiectului, Ciprian Jurubescu.

„Intrarea la meci a constat în aducerea de jucării sau alimente neperisabile iar lumea a răspuns foarte bine, cu ocazia evenimentului strângându-se peste 10 saci plini de jucării dar și alimente care vor fi livrate zilele următoare la destinația de la Valea Plopului unde sperăm să le fie de folos”.



În Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, au fost peste 1000 de spectatori, vedetele sportului brașovean răspunzând prezent la apelul organizatorilor. Fotbaliștii Florin Iacob, Mugurel Buga, Romeo Surdu, Andrei Poverlovici, Liviu Nicolae și Sebastian Câșlariu, vicecampionul olimpic la sabie, Rareș Dumitrescu, fostul baschetbalist Nenad Marinkovic, campionul mondial de ashihara karate Nicu Dascălu, săritorul cu schiurile Iulian Pîtea și dublul campion național de raliuri Dan Gîrtofan s-au prezentat la Sala Sporturilor, în afara scopului caritabil al evenimentului, ceilalţi copiii, prezenți în sală, având parte de o sesiune de fotografii și autografe.

Vedetele, alături de echipa de futsal a Brașovului au oferit un spectacol pe cinste celor prezenți la acest eveniment, Mădălin Ursu, Radu Burciu, Liviu Nicolae, Surdu, Buga și campionul de ashihara karate, Nicu

Dascălu apărând pe lista marcatorilor.

„E bine că facem și astfel de evenimente. Pentru noi este o bucurie că putem ajuta pe cineva făcând ceea ce ne place cel mai mult, sport. Sunt fericit că am fost invitat la acest eveniment și îi felicit pe organizatori pentru inițiativă. Anul trecut a fost un meci egal, dar anul acesta am urcat o treaptă în cutia de viteze, am mers cu accelerația în podea și am reușit să câștigăm. E clar că toţi colegii mei, care sunt niște fotbaliști de marcă în România, au făcut posibil acest lucru. Important este că ne-am distrat și am reușit să aducem o bucurie unor copii care au nevoie să mai și zâmbească”, a declarat multiplul campion de raliuri, Dan Gîrtofan.

„Este o plăcere pentru noi să jucăm fotbal. Am vrut să fim prezenți în această seară, să jucăm un meci caritabil pentru a putea ajuta așa cum putem niște copii. E extraordinar că putem lua parte la astfel de evenimente și că putem aduce un zâmbet, măcar acum de sărbători, unor copii care au nevoie de așa ceva”, a spus și fotbalistul Romeo Surdu.

„Este al doilea an în care reușim să organizăm acest «Meci al stelelor de Crăciun». Este modul prin care noi încercăm să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Mă bucur că și anul acesta vedetele sportului brașovean au răspuns prezent și că au fost 1000 de oameni în tribune care au venit cu jucării și cu alimente pentru cei de la Asociația Pro-Vita. Acolo sunt peste 350 de copii care au nevoie de ajutor și pentru noi e foarte important că am reușit să le facem o bucurie. Sper ca acest eveniment să devină unul de tradiție și îmi doresc ca anul viitor să reușim să strângem cât mai multe ajutoare pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de sprijin în această țară”, a declarat Ciprian Jurubescu, președintele clubului Colțea 1920 Brașov, organizatorul evenimentului.

„Ne-am bucurat foarte mult când am auzit că se organizează acest meci și că acești oameni se gândesc la noi. Am văzut că vedetele au venit și au jucat pentru copii și vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la noi. Avem peste 350 de copii, de toate vârstele, de la gradiniță până la facultate. Avem grijă și de bătrâni și orice ajutor este bine venit. Cea mai mare problemă la noi este mâncarea. Hainele țin mai mult, dar mâncarea se termină….Vrem să mulțumim organizatorilor pentru că au reușit să strângă jucării și alimente pentru noi”, a declarat părintele Bogdan Marian Dumitru.