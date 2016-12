A.M.

Pe Valea Prahovei au căzut primele ninsori abundente din acest sezon, așa că iubitorii de schi își vor putea petrece ultimele zile ale acestui an şi primele din 2017 pe pârtii. La Sinaia, miercuri era deschisă doar Pârtia Gondola pentru începători, deservită de skilift-ul Pârtia Nouă, însă în zilele următoare ar putea fi disponibile și alte zone destinate iubitorilor de sporturi de iarnă. Unele instalații de înzăpezire au fost pornite și se lucrează la obținerea unui strat optim de zapadă pe Pârtia Nouă, însă segmentul Valea Soarelui va avea nevoie de zapadă naturală din belşug pentru a fi deschis, au anunțat reprezentanții societății Transport Urban Sinaia, care administrează serviciile turistice de interes public din stațiune. Aceasta a lansat, zilele trecute, site-ul www.sinaiago.ro, pe care sunt postate informații despre starea pârtiilor, temperatură, viteza vântului, stratul de zăpadă, programul instalațiilor pe cablu, prețurile valabile pentru sezonul 2016-2017 pentru cartele și skipass-uri ce pot fi folosite pentru ambele tronsoane ale Gondolei Sinaia și pentru Telescaunul Soarelui. Cea mai ieftină cartelă, având 24 de puncte, costă 80 de lei pentru adulți, 70 de lei pentru studenți, 50 de lei pentru copii, o cartelă cu 48 de puncte costă 150 de lei pentru adulți, 130 de lei pentru studenți, 95 de lei pentru copii, o cartelă cu 120 de puncte costă între 300 de lei și 195 de lei, iar una cu 300 de puncte – între 660 de lei și 430 de lei. Un skipass pentru o zi costă 145 de lei pentru adulți, 125 de lei pentru studenți, 100 de lei pentru copii, un skipass pentru două zile consecutive: 260 de lei pentru adulți, 220 de lei pentru studenți, 180 de lei pentru copii, iar unul pentru trei zile consecutive :între 370 de lei și 260 de lei. O singură urcare cu Telescaunul Soarelui costă 22 de lei pentru adulți și 14 lei pentru copii, o urcare cu Gondola pentru un singur tronson: 20 de lei pentru adulți, 15 lei pentru copii, iar o urcare și o coborâre pe ambele tronsoane: 55 de lei pentru adulți, 35 de lei pentru copii.

Spectacol în aer liber, în Fun Park Azuga, de Revelion

La Azuga sunt deschise pârtiile Cazacu Teleski, cu o lungime de 400 m, Cazacu Variantă, cu o lungime de 1.920 m, Cazacu Babyski, cu o lungime 150 m, dar și pârtia Sorica pentru începători și Fun Park-ul din stațiune. Tarifele pentru utilizarea Telegondolei Azuga în acest sezon sunt: 20 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii sub 14 ani, pentru o călătorie dus, 35 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii sub 14 ani, pentru o călătorie dus-întors. O cartelă cu cinci călătorii costă 80 de lei pentru adulți și 60 de lei pentru copii, iar o cartelă cu 40 de călătorii – 480 de lei pentru adulți și 340 de lei pentru copii. Un skipass pentru o zi costă 120 de lei pentru adulți și 80 de lei pentru copii. Cei care vor folosi cartele pentru Teleschi & Babyschi Cazacu vor plăti între 20 de lei (9 puncte) și 120 de lei (90 de puncte), cartelele pentru Teleschi Sorica & Banda transportoare costă între 25 de lei (nouă puncte) și 310 de lei ( 240 de puncte). Turiștii au motive să ajungă pe domeniul schiabil chiar și de Revelion. În Fun Park Azuga, mâine, de la ora 22.30 și până la ora 2 dimineața, va avea loc un spectacol în aer liber susținut de DJ Yanis și formația Trei Parale, la care sunt așteptate mii de persoane.

La Bușteni, funcționează pârtia Kalinderu 1, care are o lungime de 1390 m, pârtia de sanie și este deschis Fun Park-ul, stratul de zăpadă artificială ajungând la 40 de centimetri. Parcul se întinde pe o suprafață de 14.000 de metri pătrați, este asemănător celui din Innsbruck din Austria, fiind dotat cu tobogan, baby-lift, trambulină, panouri de cățărare, carusel, snowtubing și bandă pentru urcat. Pe domeniul Kalinderu, există mai multe tarife pentru utilizarea telescaunului. De exemplu, un skipass pentru o zi costă 140 de lei pentru adulți și 70 de lei pentru copii, un skipass pentru două zile: 255 de lei pentru adulți, 130 de lei pentru copii, iar un skipass pentru cinci zile: 550 de lei pentru adulți și 275 de lei pentru copii. Un skipass cu 10 puncte costă 80 de lei pentru adulți, 45 de lei pentru copii, cu 120 de puncte – 638 lei pentru adulți, 319 de lei pentru copii, iar un skipass valabil tot sezonul: 2.900 de lei pentru adulți, 1.450 de lei pentru copii. O singură urcare cu telescaunul costă 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru copii și pensionari, iar cei care vor să se distreze în Fun Park, pentru patru ore, trebuie să plească 25 de lei.