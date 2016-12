Bogdan Chitic



Echipele masculine de baschet „sub 13” şi „sub 16 ani” ale Clubului Sportiv Universitar Ploieşti au încheiat cu bine un an plin de provocări. Dacă juniorii mai mici, pregătiţi de Elena Stan, au „absolvit” cu notă maximă fiecare dintre cele 10 examene ale fazei de calificare, cucerirea unei medalii cât mai preţioase, la finalul sezonului, fiind un obiectiv în grafic la momentul actual, colegii mai mari, antrenaţi de sârbul Ivan Gemaljevic, au avut parte, deja, de unele meciuri tari în „preliminariile” Campionatului Naţional.

Derbiurile locale cu ABC T-Pack, CSŞ Ploieşti şi CS Sevlar au adus mulţi spectatori în tribunele Sălii Sporturilor Olimpia, dar şi la „Caragiale”, „Energetic” sau Blejoi, făcând o propagandă bună baschetului de calitate. Calificaţi, de asemenea, în faza semifinală, juniorii „U16” au terminat anul printr-un amical împotriva sârbilor de la Foka Kragujevac, scor 45-49, disputat în „Olimpia” în cadrul primei ediţii a Memorialului „Vladimir Arnautovic”.

Aşa cum se cuvine, la capătul unui an încărcat, cele două grupe de performanţă ale clubului ploieştean au primit vizita lui Moş Crăciun, care i-a introdus în spiritul sărbătorilor după cum a ştiut el mai bine. Baschetbaliştii Elenei Stan au fost premiaţi cu dulciuri chiar în „sala trofeelor” de la Clubul Sportiv Universitar, pe care, la finalul sezonului competiţional, speră s-o îmbogăţească, după cum au promis, încă dinaintea startului fazei de calificare.

Moşul a… intrat la apă!

Colegii mai mari de vârstă, pregătiţi de Ivan Gemaljevic – întors în Serbia pe perioada Sărbătorilor, pentru a fi alături de familia sa – au fost invitaţi de către Moş Crăciun la o şedinţă de relaxare într-unul dintre bazinele complexului „Therme”, din apropierea Bucureştiului, cel mai mare centru de relaxare din Europa. Jucătorii ploieşteni au fost însoţiţi de preşedintele secţiei de baschet din cadrul CSU Ploieşti, Ionuţ Urzeală, şi s-au simţit excelent preţ de câteva ore în care au închegat şi mai mult „relaţiile de joc”.