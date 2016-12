Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a publicat pe pagina personală de Facebook un mesaj prin care îşi anunţă fanii că se va retrage din politică, după 13 ani de activitate. Anunţul a fost făcut luni, atunci când deputatul a împlinit vârsta de 43 de ani. Nu este prima oară când fostul ministru face un anunţ de acest gen. Udrea a mai declarat că renunţă la viaţa politică după alegerile parlamentare de pe 11 decembrie.

Iată mesajul integral al Elenei Udrea postat pe reţeaua de socialziare: „Vă mulţumesc pentru urările de bine pe care mi le-aţi făcut pentru astăzi, când împlinesc 43 de ani…

Ultimii treisprezece ani din viaţa mi i-am dedicat politicii. Nu am niciun regret. Dacă aş fi cu treisprezece ani în urmă, aş lua-o de la capăt, chiar dacă unele lucruri le-aş face diferit. A fost viaţa pe care mi-am dorit-o.

Am făcut ceea ce am crezut că e bine, am câştigat şi am pierdut, am urcat şi am coborât, am făcut lucruri corecte şi am greşit. Îmi asum tot şi mai ales ceea ce sunt.

Mulţi mă apreciaţi, şi mai mulţi mă urâţi. Vă mulţumesc tuturor pentru interesul pe care mi-l acordaţi!

Am fost treisprezece ani împreună şi este cu adevărat o onoare pentru mine. Aţi însemnat mai mult decât familia mea, aţi contat mai mult decât cei apropiaţi mie. V-am aparţinut mai mult vouă decât lor.

Acum a venit vremea să îmi iau rămas bun… a venit vremea unui nou început.

Vă doresc să vă fie bine, să aveţi parte de lumină, de linişte, de pace, de credinţă, de încredere, de adevăr, de iubire, de prosperitate, de împliniri, de sănătate!

Vă doresc să aveţi parte de Fericire!”.