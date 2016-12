Petre Apostol

Tricolorul LMV Ploiești – AJ Fonte do Bastardo Azores (Portugalia) 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:13) – 12:15 golden set

Sala: Sporturilor „Olimpia”, Ploiești. Spectatori: 400.

Tricolorul LMV Ploiești: 7. Aleksandar Milivojević (Muntenegru, extremă), 8. Andrei Grigoraș (universal), 10. 9. Florin Voinea (extremă), 12. Vladan Aleksić (Serbia, centru), 13. Kostiantyn Riabukha (Ucraina, centru), 18. José Carrasco Angulo (Venezuela, coordonator) – 2. Goran Škundrić (Serbia, libero); Hiroshi Centelles (Cuba, extremă), 5. Cosmin Ghimeș (coordonator), 14. Tudorel Farcaș (extremă).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

AJ Fonte do Bastardo Azores: 3. Matthew Pollock (SUA, centru), 5. Pedro Rangel (Mexic, coordonator), 7. Kristopher Johnson (SUA, centru), 13. Caique Silva (Brazilia, extremă), 14. Diogo Morais (Portugalia, universal), 15. Scott Rhein (SUA, extremă) – 6. Carlos Teixeira (Portugalia, libero); 1. Afonso Guerreiro (Portugalia, extremă), 10. Jose Monteiro (Portugalia, coordonator).

Antrenor: João Miguel Sequeira José.

Arbitri: Bülent Bozkurt (Turcia), Audrius Gargasas (Lituania).

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești a jucat, miercuri seară, pentru prima dată în Sala „Olimpia” în cadrul cupelor europene, întâlnind campioana Portugaliei, AJ Fonte do Bastardo Azores, în manșa retur a 16-imilor de finală din CEV Challenge Cup. Echipa antrenată de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu avea nevoie de victorie în trei sau patru seturi pentru a împinge confruntarea la „setul de aur”, în urma înfrângerii suferite în deplasare, săptămâna trecută, scor 1:3.

Tricolorul LMV s-a aflat în control în setul întâi, ducând scorul la 3:1, după care oaspeții au egalat la 3, dar, cu un serviciu foarte bun al lui Aleksic, ploieștenii s-au desprins la trei puncte, scor 8:5. Apoi, Milivojevic, Riabukha și Voinea au majorat ecartul, scor 12:7.

Campioana Portugaliei a egalat situația pe tabela de marcaj, prin cinci puncte la rând. Tricolorul LMV a rămas, însă, în avantaj, iar Aleksic, cu un blocaj, a refăcut ecartul de trei lungimi, scor 15:12. Oaspeții au revenit, prin două puncte la rând, dar gazdele s-au desprins încă o dată, scor 19:15, obligându-l pe antrenorul João José să solicite timeout.

AJ Fonte do Bastardo Azores s-a mai apropiat, dar Riabukha și Voinea au adus gazdele la trei mingi de set, pentru ca Grigoraș, cu o diagonală perfectă, să închidă actul la scorul de 25:22.

În startul setului secund, ambele echipe s-au aflat la conducere. Echipa ploieșteană a fost prima care s-a desprins, la două puncte, după reușitele lui Grigoraș și Aleksic. Echipa portugheză a revenit, egalând situația la 8, dar Carrasco, atent la fileu, Riabukha, Voinea și Milivojevic au punctat pentru a menține gazdele în avantaj, scorul devenind 13:11.

Apoi, cu o apărare perfectă, cu Skundric în prim-plan, Tricolorul LMV s-a desprins la 17:13. Echipa din Azore a revenit, din nou, scor 18:16, dar Riabukha și Grigoraș au menținut distanța față de portughezi. La 21:19, și-a făcut intrarea și Centelles. Ploieștenii au rămas în frunte, iar, în finalul actului, Milivojevic a fost omul principal, muntenegreanul punctând de trei ori la rând, închizând setul la 25:22, după un blocaj de toată frumusețea.

În setul al treilea, oaspeții au avut inițiativa la început, conducând cu 6:3. Dar, Tricolorul LMV a revenit, cu Voinea la serviciu, Aleksic și Carrasco punctând pentru 7:6. Aleksic, Milivojevic și Grigoraș au menținut, apoi, gazdele în avantaj de două puncte, până la 12:10.

Din acel moment, cu Johnson la serviciu, echipa din Azore a întors scorul, prin cinci puncte la rând, dintre care și doi ași cu noroc consecutivi. Diferența a crescut chiar și la patru puncte, scor 13:17, dar Tricolorul LMV nu a cedat, iar Carrasco, Riabukha și Grigoraș au readus speranțele în tabăra gazdă, scorul devenind 19:20.

Echipa portugheză a răspuns, punctând de două ori consecutiv, după care a venit rândul Tricolorului LMV să egaleze, prin Centelles și Voinea. Dar, Da Silva și Rhein au adus setul în dreptul oaspeților, scor 25:23.

În setul al patrulea, Tricolorul LMV a evoluat excepțional, blocând perfect atacurile portugheze și toate încercările de a schimba ceva în joc, Centelles, Milivojevic și Aleksic ducând scorul la 8:3. De acolo, diferența a continuat să crească în favoarea gazdelor, Riabukha, Centelles și Milivojevic contribuind pentru 16:9, iar, în cele din urmă, Tricolorul LMV a închis actul cu scorul de 25:13, completând victoria care a trimis jocul în „setul de aur”.

Iar „setul de aur” a început asemănător, cu un serviciu foarte bun al lui Milivojevic și cu două blocaje ale lui Centelles și lui Voinea, iar scorul era 4:0 pentru gazde. Riabukha și Voinea, cu un nou blocaj, a mărit avantajul ploieștenilor, scor 6:1, iar totul părea să meargă în favoarea elevilor antrenorilor Stancu și Marinescu. Însă, câteva erori pe atac au permis oaspeților să revină, mai întâi la 8:5, apoi la 9:7.

Apoi, AJ Fonte do Bastardo Azores a găsit soluțiile să anihileze jocul gazdelor, preluând controlul, după patru puncte la rând, care duceau scorul la 13:11 pentru echipa vizitatoare. Farcaș a punctat imediat, dar oaspeții au reușit să se impună cu 15:12, obținând, astfel, calificarea în optimile de finală, unde se vor întâlni cu Galatasaray Istanbul.

De remarcat că și cealaltă echipă românească din CEV Challenge Cup, Volei Municipal Zalău, a ratat calificarea în optimi, după ce a pierdut în minimum de seturi cu echipa bosniacă MOK Jedinstvo Brcko, cedând și „setul de aur”, cu 8:15, în tur, pe teren propriu, câștigând cu 3:0.