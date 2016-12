Dacă aveți de gând să luaţi multivitamine, e normal că administrarea să fie în funcție de vârstă și sex, deși mulți experți se întreabă dacă acestea chiar sunt necesare, scrie nytimes.com. Există o motivație pentru a avea vitamine specifice sexului “, a declarat Jeffrey B. Blumberg, profesor la Universitatea Tufts, care este consultant pentru mai multe companii de suplimente. Cantitatea medie zilnică de care cei mai mulți oameni au nevoie este defalcată pe grupe de vârstă, bărbați și femei. “Formulele pentru bărbați de peste 50 de ani, de exemplu, în mod obișnuit nu au fier, deoarece nivelurile de fier pot creşte în timp la persoanele în vârstă, în special la bărbați, ducând la deteriorarea organelor. Formulele pentru persoanele în vârstă pot avea, de asemenea, mai multă vitamina B12, pe care persoanele în vârstă o absorb mai greu din alimente și vitamina D. Alţi medici spun însă că ”multivitaminele sunt inutile, dacă nu aveți un diagnostic medical pentru care acestea sunt necesare”, a spus dr Pieter A. Cohen, profesor la Harvard Medical School. “În cazul în care nimeni nu are nevoie, cum ar putea exista una care e mai bună pentru o femeie sau un bărbat?”, se întreabă dr Pieter A. Cohen. Într-un studiu din 2014 s-a constatat că nu există suficiente dovezi pentru a recomanda sau a fi împotriva multivitaminelor pentru prevenirea bolilor de inimă sau cancer. Există totuşi un consens asupra faptului că unii oameni ar trebui să ia zilnic multivitamine, inclusiv femeile gravide și mamele care alăptează, persoanele cu un regim alimentar restricționat, precum și cele cu deficit de nutrienți. Un alt consens este legat de faptul că suplimentele nu pot înlocui dieta. “Ar trebui să ne gândim la multivitamine ca la o plasă de siguranță, ele nu sunt un înlocuitor pentru o dietă sănătoasă”, a declarat Dr. Walter C. Willett, profesor de epidemiologie şi nutriţie la Harvard T.H. Chan School of Public Health.